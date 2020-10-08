В аэропорту Мадрида поймали 20 тысяч цыплят

На минувших выходных в аэропорту Мадрида полицейские ловили 20 тысяч цыплят, сообщают информационные агентства Испании в четверг.
Ящики с цыплятами были брошены в грузовом терминале аэропорта. Картонные коробки промокли под дождём и частично развалились. По предварительным данным, поэтому груз и бросили. 6 тысяч цыплят умерли. Некоторые от холода, другие — от голода. Оставшиеся выжили, питаясь своими менее счастливыми собратьями.
Власти ждут объяснений от компании, ответственной за транспортировку живого груза.Темы: Общество Мадрид