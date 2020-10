Лучший в Испании вегетарианский ресторан находится в Барселоне

Вегетарианский путеводитель We're Smart Green Guide обновил рейтинг лучших ресторанов. В 2020 году лучшим вегетарианским рестораном в Испании стал The Green Spot, который находится в Барселоне. А на мировом уровне он занял 28 место. При этом в прошлом году он был признан лучшим в мире.

«Овощи играют в The Green Spot центральную роль. Из них делают вегетарианские и веганские блюда. Имитация мяса или заменителей мяса — табу. Здесь вы попробуете блюда со всего мира, от марокканских до вьетнамских и тайских, а также «обычных» европейских», - отметили эксперты We're Smart Green Guide. Адрес заведения: C. de la Reina Cristina 12.

Первое место в мировом рейтинге в этом году занял ресторан La Distillerie в Люксембурге.

