Сторонники независимости Каталонии снова вышли на улицы

Последние новости Испании на русском языке
Многочисленная акция с требованием независимости Каталонии состоялась в Барселоне в субботу, когда каталонцы отмечают свой Национальный день - Диаду.
Как сообщает РИА Новости, массовые акции 11 сентября – традиция последних 10 лет, когда в этом испанском автономном сообществе активизировалось движение за независимость. В них принимали участие сотни тысяч и даже более миллиона человек, если верить организаторам – общественной организации Каталонская Национальная ассамблея (ANC). В этом году ANC вновь объявила очень большую цифру – 400 тысяч. Городская гвардия Барселоны насчитала в четыре раза меньше – 108 тысяч.
Акция 11 сентября началась ровно в 17.14. Парадокс в том, что Национальный день Каталонии – не праздник победы, а дата поражения. В этот день в 1714 году официально завершилось последнее сражение Войны за испанское наследство и была прорвана осада Барселоны, которую держали силы Карла Австрийского (при поддержке Великобритании и Нидерландов), против Фелипе V (которого поддерживала Франция). Королевство Арагон прекратило существование, автономия каталонцев была окончательно упразднена.
Митингующие направились по улицам города – от улицы Лайетана до Французского вокзала. Во главе колонны – растяжка "Будем бороться и выиграем независимость". Время от времени толпа скандировала - "Независимость" - традиционную "кричалку" на подобных мероприятиях. В руках многих были эсталады – неофициальный флаг независимой Каталонии.