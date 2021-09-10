В Мадриде начали штрафовать за плохо припаркованные электросамокаты

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В Мадриде сотрудники городской службы парковки получили право выписывать штрафы тем, кто плохо паркует электросамокаты. В том числе прокатные.
Для оформления штрафа парковщикам будет достаточно сделать три фотографии самоката и указать время. При этом размер штрафа составит от 30 до 200 евро. Нарушением будет считаться такая парковка электросамоката, которая мешает свободному передвижению пешеходов.
В случае с самокатами из службы проката штрафовать будут компанию, котороя в свою очередь будет сама решать, как поступить с небрежным клиентом.