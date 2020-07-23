Станцию метро в Мадриде хотят назвать "Мойте руки"

Сеть ресторанов KFC через платформу change.org добивается переименования станции метро Lavapiés (буквальный перевод с испанского: «Мойте ноги») в Lavamanos («Мойте руки»).
Обращение адресовано мадридскому метрополитену. В нём подчёркивается, что поменять название следует на время пандемии коронавируса, чтобы название станции стало своеобразным напоминанием о необходимости почаще мыть руки. По состоянию на 11:00 четверга под петицией на сайте change.org стояло меньше 200 подписей.
«Наша цель — информировать граждан в необычной форме, добиваясь таким образом большего эффекта. Мы должны быть вместе в борьбе против COVID-19, а частое мытьё рук очень важно», - прокомментировал инициативу компании менеджер по маркетингу KFC Пабло Калавиа.
Что касается исторического названия, то, по одной из версий, когда-то в районе Лавапьес был фонтан, в котором мыли ноги.Темы: Общество Мадрид