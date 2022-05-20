Социалисты решили искоренить проституцию в Испании

Испанская социалистическая рабочая партия предложила принять закон об искоренении проституции. Сутенёров будут сажать в тюрьму, а клиентов — штрафовать.

Согласно законопроекту, лицам, предоставляющим помещения для проституции или держащим публичные дома, могут грозить тюремные сроки от 2 до 4 лет. Кроме того, предполагается введение наказаний для мужчин, пользующихся услугами проституток.

По мнению заместителя генсека партии Адрианы Ластры, Испания не может продолжать не замечать проблему проституции, которая представляет собой "грубое нарушение прав человека".

Внося законопроект на рассмотрение в парламент, Ластра выразила надежду на то, что его поддержит большинство парламентских фракций.

Источник: РИА Новости