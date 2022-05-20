Вирус оспы обезьян циркулировал в Мадриде ещё в апреле

Газета El Pais со ссылкой на представителей сферы здравоохранения и данные двух больниц сообщает, что вирус оспы обезьян начал циркулировать в Мадриде во второй половине апреля.

"Вирус ... начал циркулировать в городе во второй половине апреля, хотя большая часть известных случаев заражения произошли 7 и 8 мая", - говорится в сообщении издания.

Согласно последним официальным данным, ПЦР-тесты подтвердили семь случаев заражения оспой обезьян в Испании, помимо этого зафиксированы еще 29 возможных случаев.

"Инфекции начали появляться на прошлой неделе и значительно увеличились в последние дни, хотя у нас есть данные о пациенте, у которого начали проявляться симптомы в конце апреля", - сообщила изданию генеральный директор управления общественного здравоохранения автономного сообщества Мадрид Элена Андрадас.

Ранее министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги из-за выявления первых случаев заражения оспой обезьян.

Источник: РИА Новости