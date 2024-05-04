СМИ: вокруг получения убежища в Испании расцвёл нелегальный бизнес

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По данным газеты 20minutos, на территории страны действуют сразу несколько «мафий», которые продают беженцам «ситы» (предварительные записи). Цены совершенно разные и могут варьироваться от 120 до 1000 евро.
Иностранцы жалуются, что, если не заплатить, прождать можно 9 месяцев, а дозвониться по официальному телефону практически невозможно. Зато за деньги вопрос решается за пару дней.
Издание упоминает о беженцах из Бангладеш, Венесуэлы и Колумбии, но уточняет, что проблема актуальна и для приезжих из других стран.