Эпидемиологическая ситуация в Испании официально улучшилась

В четверг Минздрав Испании отчитался о данным по заболевшим и умершим от коронавируса за последние 24 часа.
За сутки в Испании коронавирусом заболели 4765 человек, а скончались от него 254. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии выросло до 1 675 902. А число жертв COVID-19 — до 46 038.
При этом за последние 14 дней заболеваемость держится на уровне ниже 240 больных на 100 тысяч человек, что позволяет официально отказаться от формулировки «крайне опасная» при описании эпидемиологической обстановки в стране.
В пятницу почти все автономные сообщества Испании закрываются по периметру на четыре дня. Это будут длинные выходные по случаю Дня непорочного зачатия. Открытыми остаются только Канарские и Балеарские острова, Эстремадура, Кастилия-и-Леон.Темы: Общество