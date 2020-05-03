Смертность от коронавируса в Испании снизилась до полуторамесячного минимума

За последние сутки в Испании от коронавируса скончались 164 человека. Это минимальный показатель с 18 марта, когда от COVID-19 умерли 107 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в воскресенье.
По последним данным, в Испании от коронавируса погибли уже 25 264 человек, а число заражённых составило 217 466. Тем не менее, вирус постепенно отступает, а власти осторожно смягчают карантинные меры.
За 24 часа болезнь победили 1 654 человека, а всего от коронавируса в Испании вылечились 18 902 пациента.Темы: Общество