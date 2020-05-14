Смертность от коронавируса в Испании опять превысила 200 человек в день

Суточная смертность от коронавируса в Испании растёт уже три дня подряд. За последние 24 часа от COVID-19 скончались 217 человек. Накануне было зарегистрировано 184 жертвы. Всего за время эпидемии вирус убил в Испании 27 321 человека, сообщает в четверг Министерство здравоохранения.
Выздоровели 143 374 пациента. А всего диагноз был подтверждён у 229 540 человек.
При этом стали известны первые результаты масштабного исследования, которое приводит Национальный эпидемиологический центр для выявления реальной степени распространения коронавируса в Испании. Согласно этим данным, в стране уже каждый двадцатый переболел COVID-19.Темы: Общество