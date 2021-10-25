В Мадриде прошла демонстрация в поддержку экологически чистых поездов

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Около тысячи человек прошли по улицам Мадрида в минувшие выходные, требуя от испанских властей провести транспортную реформу.
Демонстранты добиваются создания в Испании развёрнутой сети экологически чистых железных дорог. Такие поезда, по их мнению, должны соединить сельские районы с крупными городами.
Мероприятие было организовано сразу несколькими экологическими организациями. В нём приняли участие некоторые политики, в частности, из партии Podemos.
Участники акции хотят, чтобы правительство популяризировало этот вид транспорта, побуждая людей пересаживаться из автомобилей и самолётов в поезда. А для этого необходимо улучшить железнодорожную инфраструктуру в стране.