Скончался испанец, четыре месяца боровшийся с коронавирусом

В Испании от коронавируса умер пациент, который провёл в отделении интенсивной терапии 120 дней, сражаясь с болезнью. Это рекордный показатель, сообщает издание 20minutos.
Пожилой мужчина попал в госпиталь в середине марта, и почти четыре месяца его пытались спасти. Всё это время его сын Франсиско записывал подкасты о том, как идёт борьба с COVID-19. Какое-то время была надежда, что болезнь отступит, вспоминает он. Но вирус оказался сильнее.
В последнее время ситуация с коронавирусом в Испании ухудшилась. Ряд европейских стран ввёл карантин для прибывающих из Испании.Темы: Общество