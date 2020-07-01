Штрафы за нарушение новых правил в Испании доходят до 600 тысяч евро

Хотя испанцам снова вернули свободу передвижения, говорить о возвращении к обычной жизни пока не приходится.
Новый королевский указ, принятый Конгрессом, регулирует правила поведения, которым необходимо следовать в условиях борьбы с распространением коронавируса. Эти меры призваны избежать в стране второй волны вируса.
По-прежнему обязательным является ношение маски лицам старше 6 лет. Маску следует носить не только в общественном транспорте, но и в личном автомобиле, если вы едете с кем-то, кто с вами не проживает. Также ношение маски необходимо на улицах, открытых пространствах или в любых закрытых помещениях общего пользования.
Еще одним важным пунктом закона является соблюдение дистанции в 1,5 метра – это минимальное расстояние, которое должно быть между людьми (и работниками, и клиентами) в гостиницах и ресторанах, в том числе и на террасах.
При этом в законе не уточняются особенности ношения маски: непонятно, как именно ее необходимо носить и какой она должна быть, чтобы не попасть под штраф. Сообщается, что сумма штрафа будет зависеть от степени нарушения и риска, который оно может повлечь.
Чрезвычайное положение в связи с коронавирусом завершилось в Испании 21 июня. К этому моменту за нарушение правил безопасности в стране было задержано 9000 человек и выписано 1,2 млн штрафов.
Темы: Общество