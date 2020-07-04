Испанский пищевой технолог рассказал об опасности яиц

А вот само яйцо лучше не мыть, чтобы сохранить естественную защитную оболочку на нём. Даже если яйцо очень грязное, нужно просто протереть его или в крайнем случае сполоснуть водой.

А вот само яйцо лучше не мыть, чтобы сохранить естественную защитную оболочку на нём. Даже если яйцо очень грязное, нужно просто протереть его или в крайнем случае сполоснуть водой.

Нужно выбирать максимально свежие яйца. Если речь идёт о фермерских продуктах без маркировки, можно проверить яйца так: положить в воду и посмотреть, не всплывут ли они. Со временем в яйцо проникает воздух, что в итоге позволяет ему плавать на поверхности. Это говорит о том, что перед нами уже старые яйца, которые лучше не есть.