Испанский пищевой технолог рассказал об опасности яиц

Неправильно приготовленные яйца и блюда на их основе могут стать источником сальмонеллеза — острой кишечной инфекции. Сальмонеллез особенно опасен для пожилых людей, детей и хронических больных. Важно соблюдать несколько базовых принципов при готовке. Перечислим их.
- Если яйцо не подвергается достаточной температурной обработке, сальмонеллы в нём выживают. Необходимо готовить при температуре не ниже 75 градусов.
- Нельзя использовать яйца с повреждённой скорлупой. Такие лучше выбрасывать.
- Нужно мыть руки и поверхности, где лежали яйца. Санчес сравнивает их по уровню опасности с сырым мясом или рыбой.
- А вот само яйцо лучше не мыть, чтобы сохранить естественную защитную оболочку на нём. Даже если яйцо очень грязное, нужно просто протереть его или в крайнем случае сполоснуть водой.
- Нужно выбирать максимально свежие яйца. Если речь идёт о фермерских продуктах без маркировки, можно проверить яйца так: положить в воду и посмотреть, не всплывут ли они. Со временем в яйцо проникает воздух, что в итоге позволяет ему плавать на поверхности. Это говорит о том, что перед нами уже старые яйца, которые лучше не есть.
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