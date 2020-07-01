ВОЗ: коронавирус может повторить «испанку», вторая волна которой была самой смертоносной

Заместитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Раньери Герра заявил, что пути развития Covid-19 и «испанки» могут быть схожими, и это вызывает беспокойство. По его словам, тогда пандемия «ушла летом и с новой силой вернулась в сентябре и октябре, в результате чего погибло 50 миллионов человек».
Испанский грипп, бушевавший в 1918-1920 годах, был впервые обнаружен весной, и первая его волна была не такой смертоносной, как вторая, вспыхнувшая в сентябре. По разным подсчетам «испанка» унесла жизни от 50 до 100 миллионов человек и
известна как самая тяжелая пандемия в современной истории. Теперь есть опасения, что коронавирус пойдет тем же путем. Оба вируса передаются воздушно-капельным путем, из-за чего происходит заражение большого числа людей. У заболеваний есть схожие симптомы: высокая температура, мышечная и головная боль, боли в горле и сильный кашель. Однако есть и существенные отличия: разный инкубационный период и клиническая картина.Темы: Общество