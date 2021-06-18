Шесть испанских регионов собираются вакцинировать подростков от коронавируса

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Шесть автономных сообществ Испании выразили желание вакцинировать подростков от COVID-19 до начала следующего учебного года.
Власти Эстремадуры, Кастилии-и-Леона, Балеарских островов, Каталонии, Андалусии и Арагона собираются прививать школьников старше 12 лет. При этом в Каталонии и на Балеарских островах планируют делать прививки прямо в учебных заведениях.
В четверг Министерство здравоохранения уведомило о 4197 новых случаях заражения и 19 случаях смерти от COVID-19, что увеличивает обрезе число заболевших и умерших с начала пандемии до 3 753 228 и 80 634 соответственно. Кроме того, сообщается об очередном снижении совокупной заболеваемости за последние 14 дней до 96,64 случая на 100 000 жителей.