Испания вошла в число стран с наибольшим уровнем доверия к вакцинам от ковида

Последние новости Испании на русском языке
Испания оказалась среди стран, подавляющее большинство жителей которых верят в эффективность вакцин против коронавируса.
Список самых лояльных к вакцинам государств состоит исключительно из развитых стран: Великобритания (уровень доверия 87%), Израиль (83%), Италия (81%), Испания (78%), Дания (74%), Швеция (74%), Норвегия (72%), Канада (71%), Сингапур (70%), Германия (63%), США (62%), Австралия (59%), Франция ( 56%), Япония (47%) и Южная Корея (47%).
Статистику подготовил Имперский колледж Лондона.