Рождаемость в Испании упала до исторического минимума 

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В 2020 году в Испании рождаемость составила всего 339 206 человек, сообщает Национальный институт статистики.
Это на 5,9% меньше, чем в 2019 году и на 30,3% меньше, чем в 2010-м. За последние 10 лет рост рождаемости был зафиксирован только в 2014 году. Статистику рождаемости в Испании ведут с 1941 года. И нынешний показатель — самый низкий за всю историю наблюдений.
В 2020 году рождаемость падала каждый месяц, кроме ноября. А самое значительное падение произошло в декабре — на 21,5% по сравнению с декабрём 2019 года.
Власти Мадрида уже объявили о региональных мерах по восстановлению рождаемости: в столичной автономии молодым матерям будут выплачивать по 500 евро в месяц на протяжении 28 месяцев.