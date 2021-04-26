Селена Гомес попросила премьера Испании пожертвовать вакцину от коронавируса

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Американская певица и актриса Селена Гомес обратилась через Twitter к председателю правительства Испании Педро Санчесу с просьбой пожертвовать вакцину против коронавируса для тех, кто не может себе ее позволить.
«Нам нужна ваша помощь, чтобы положить конец пандемии COVID-19 для всех и везде. Согласитесь ли вы пожертвовать доллары или дозы, чтобы помочь всем получить доступ к вакцине?», - написала Гомес.
Актриса входит в число общественных деятелей, которые вместе собирают пожертвования, чтобы обеспечить вакциной жителей тех стран, где доступ к ней затруднён. Ближайшая цель — привить
27 миллионов медицинских работников в беднейших странах.
Для этого 8 мая будет организован концерт, на котором, помимо Гомес, выступят также Дженнифер Лопес, Foo Fighters, H.E.R. и другие группы и исполнители. Концерт пройдет при поддержке ВОЗ, главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Италии и лидер G20 Марио Драги, президента Южной Африки Сирила Рамафоса; премьер-министра Норвегии Эрна Сольберга; премьер-министра Испании Педро Санчеса и штата Калифорния.