Самый старый испанец не дожил до 111-летия две недели

Хоаким Ильяc скончался в возрасте 110 лет в Бланесе (Каталония), где он родился и прожил всю свою жизнь. Глава каталонского правительства Ким Торра, тоже уроженец Бланеса, приезжал поздравить земляка с его последним днём рождения.
Ильяс считался самым старым мужчиной в Испании. Он родился в семье рыбака, работал механиком, чинил лодки, а потом открыл семейный магазин.
Самой пожилой испанкой считается Мария Браниас, тоже из Каталонии. Недавно 113-летняя женщина одержала победу над коронавирусом.Темы: Общество