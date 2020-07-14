Власти Испании готовятся ко второй волне коронавируса

Правительство Испании и региональные власти уже готовятся ко второй волне COVID-19, сообщает издание 20minutos. В воскресенье министр здравоохранения Сальвадор Илья представил свой «План раннего реагирования». По его мнению, уже сейчас необходимо чётко сформулировать все меры противодействия эпидемии, привлечь все доступные ресурсы, провести ревизию санитарном системы и запасов медикаментов.
На данном этапе министр обратился к региональным властям с просьбой усилить санитарный контроль и действовать на опережение. Главное, по его словам, не допустить коллапса системы здравоохранения. Между тем, по данным Минздрава, не все автономные сообщества в достаточной мере подготовлены ко второй волне коронавируса.
Особое внимание следует уделить пациентам, обращающимся в больницы с симптомами, свойственными COVID-19. Здесь главное вовремя и правильно поставить диагноз, считают в Минздраве.
Чтобы как-то ослабить вероятный удар новой волны, власти Испании планируют в этом году провести массовое вакцинирование населения от традиционного гриппа. Уже получено 5,2 млн прививок. Цель — привить 75% населения страны в возрасте старше 65 лет и 60% беременных и хронических больных.
Как ранее сообщала noticia.ru, в Мадриде ускоренными темпами идёт строительство грандиозного госпиталя, который поможет во всеоружии встретить новую возможную вспышку коронавируса или любого другого вирусного заболевания.Темы: Общество