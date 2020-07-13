В Каталонии обеспокоены распространением коронавируса среди молодёжи

Власти Каталонии оказались почти бессильны перед распространением коронавируса среди молодёжи. Это подтвердили власти провинции Лерида в лице местного чиновника Рамона Фарре.
По его словам, практически невозможно контролировать распространение вируса в возрастной группе от 15 до 29 лет. Это самая мобильная часть населения. Их невозможно удержать дома и они плохо поддаются уговорам надевать маски и соблюдать дистанцию. «Не надо никого криминализировать, но нам следует говорить открыто, чтобы спасти представителей этой группы, а также стариков». Молодые люди, в том числе подростки, слишком много и бесконтрольно перемещаются, считает чиновник.
«К каждому не приставишь полицейского. Это вопрос личной ответственности. Не снимайте маску, даже чтобы попить кофе. Держите дистанцию, даже целуясь. И мойте руки каждые пять минут», — призвал Рамон Фарре.
На прошлой неделе в комарке Сегрия (Лерида) был снова введён карантин из-за вспышки COVID-19.Темы: Общество