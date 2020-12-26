Рождество в Испании ознаменовалось ростом заболеваемости коронавирусом

Последние новости Испании на русском языке
Власти Испании готовятся раскрыть подробные данные о заболеваемости коронавирусом в понедельник. А пока до нас доходят региональные сводки, из которых становится понятно, что в праздничные дни эпидемиологическая ситуация несколько ухудшилась. На сегодняшний день известно, что средняя заболеваемость в стране составляет 262,79 на 100 тысяч жителей.
В пятницу власти Каталонии отчитались о почти 3 тысячах новых больных и 49 умерших за последние 24 часа. А заболеваемость в автономном сообществе выросла на 10 пунктов и составила 345 пациентов на 100 тысяч жителей. Это в три раза больше уровня, который считается «крайне высоким».
О росте заболеваемости сообщили также Страна Басков, Арагон, Балеарские острова. Но есть автономии, где рост числа заражённых снизился: Андалусия и Галисия.
Между тем Испания вот-вот начнёт вакцинацию против COVID-19. В ближайшие две недели в страну завезут более 4,5 млн доз вакцины Pfizer. В воскресенье в 8:30 будут сделаны первые в стране прививки. Это будет пенсионер из дома престарелых и один из работников этого заведения.