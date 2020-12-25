Король Испании выступил с обращением к нации

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Король Испании Фелипе VI 24 декабря выступил с традиционным рождественским обращением к нации.
Фелипе признал, что ситуация в стране «тяжёлая». «Но даже в этом случае мы должны смотреть в будущее с решимостью и уверенностью в себе, в том, что мы способны делать вместе, с мужеством и надеждой, с уверенностью в нашей стране и в нашей модели демократического сосуществования», - подчеркнул король.
Он напомнил, что Испания уже сталкивалась с трудностями на протяжении последних десятилетий и всегда их преодолевала. «И эта ситуация, в которой мы оказались, не будет отличаться от других, потому что ни вирус, ни экономический кризис нас не пошатнут», - уверен Фелипе.
В этой связи он особенно подчеркнул важность «индивидуальной ответственности». По его словам, это ключевой «инструмент в борьбе с вирусом». «Очень важно сохранять бдительность», - добавил король.
Фелипе отметил, что не менее опасной проблемой, чем сам вирус, является спровоцированный им экономический кризис, который ведёт к социальному кризису. «Важен каждый человек. Именно люди и семьи должны быть нашей основной заботой, особенно наша молодежь», - заявил монарх. «Поэтому стоящие перед нами проблемы в области здравоохранения, экономики и общества огромны. Огромны, но не непреодолимы. Их преодоление составляет великую национальную цель, которая должна объединить всех нас», - сказал Фелипе.
При этом основой социального и политического сосуществования испанцев должна оставаться конституция, демократические ценности, способность к диалогу, считает он.
«Я уверен, что мы прорвёмся. Прилагая усилия, единство и солидарность», - подытожил король.