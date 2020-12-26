Владельца магазинов Zara ждал сюрприз на работе

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Работники текстильного гиганта Inditex (бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и другие) устроили рождественский сюрприз для своего босса - Амансио Ортеги.
Сотни сотрудников компании приехали в офис в Ла-Корунье, куда почти каждый день приходит Ортега. Там они надели красные праздничные свитера и стали ждать Ортегу. Когда тот пришёл на работу, его сначала встретила мёртвая тишина и пустой офис, а потом — оглушительные овации. Командовала поздравлением любимая дочь миллиардера — Марта. По словам очевидцев, сюрприз растрогал предпринимателя и даже заставил прослезиться.
Амансио Ортега, по данным Forbes, является самым богатым человеком в Испании. Его состояние оценивается в 57 млрд евро. За год он разбогател на 6 млрд. На втором месте — его дочь Сандра с состоянием в 5,6 млрд.