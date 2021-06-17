Власти Мадрида готовы платить молодым мамам по 500 евро в месяц

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Молодые мамы, живущие в автономном сообществе Мадрид, будут получать по 500 евро в месяц на протяжении 29 месяцев, сообщила глава региона Диас Аюсо. Таким образом столичные власти собираются повысить рождаемость.
Для получения пособия женщина должна быть младше 30 лет и проживать в Мадриде не меньше 10 лет, передает телеграм-канал «Испания». Есть и ещё одно условие: годовой доход мамы не должен превышать 30 тысяч евро. В общей сложности каждой женщине, подходящей под эти условия, будет выплачено 14500 евро.
В правительстве подсчитали, что ежегодно под эти критерии будет подходить от 12 до 14 тысяч жительниц Мадрида. Инициатива потребует инвестиций в размере 250 миллионов евро.