Родственников короля Испании уличили в нарушении запрета на поездки по стране

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Дети испанской инфанты Элены — Фроилан и Виктория Федерика — незаконно пересекли региональные границы, чтобы вырваться из Мадрида и провести пасхальные праздники в Марбелье. Напомним, что границы испанских регионов закрыты по периметру в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
По данным издания Vanitatis, племянника короля видели гуляющим по набережной Марбельи. В том же районе находится ресторан Los Mellizos, куда Фроилан наведался вместе с друзьями, чтобы отведать блюда из рыбы и морепродуктов, которыми славится это заведение.
Тем временем его сестра Виктория Федерика гуляла по Марбелье со своим молодым человеком, диджеем Хорхе Барсенасом, который в эти выходные выступал в одном заведений города, Tonteo. В его случае поездка была оправдана служебной необходимостью.