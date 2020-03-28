Родственница испанского короля умерла от коронавируса

Родственница короля Испании Фелипе Мария Тереза Бурбон-Пармская скончалась в возрасте 86 лет от коронавируса, сообщил брат погибшей Сикст-Генрих Бурбон-Пармский.
"Его Королевское Высочество Сикст-Генрих Бурбон сообщает, что в четверг, 26 марта 2020 года, в Париже в возрасте 86 лет скончалась его сестра Мария Тереса Бурбон-Пармская и Бурбон-Бюссетская, ставшая жертвой коронавируса COVID-19", - говорится в заявлении Сикста-Генриха на его странице в Facebook. Его приводит РИА Новости.
Мария Тереза Бурбон-Пармская, как и ее брат Сикст-Генрих, принадлежала к династии Пармских Бурбонов – младшей ветви правящей семьи Испании. В середине XX века отец Марии-Терезы герцог Ксавье Бурбон-Пармский был основным претендентом на королевский трон Испании от монархической партии карлистов, игравшей важную роль в политической жизни страны в XIX-XX века
По последним данным, число погибших от коронавируса в Испании составило 4858, а всего заразились 64 059 человек. В стране действует режим повышенной готовности. Испанцам запрещено покидать свои дома без острой необходимости. За нарушение карантина предусмотрены большие штрафы.Темы: Общество