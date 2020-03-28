Коронавирус в Испании: более 64 тыс. заболевших и 4858 погибших

Число погибших от коронавируса в Испании составило 4858, а всего заразились 64 059 человек. Таковы последние данные, озвученные Министерством здравоохранения. Официально выписаны из медицинских учреждений 9357 вылечившихся пациентов. В стране действует режим повышенной готовности. Испанцам запрещено покидать свои дома без острой необходимости. За нарушение карантина предусмотрены большие штрафы.
Главные очаги распространения инфекции сосредоточены в автономных сообществах Мадрид, Каталония, Страна Басков и Кастилия-ла-Манча. Также вызывает обеспокоенность эпидемиологическая ситуация в Кастилии-и-Леоне, Наварре, ла-Риохе, Мурсии и Андалусии.
Испания находится на втором месте в мире по числу жертв COVID-19. Первое занимает Италия. Третье — Китай. Всего в мире коронавирусом заразились 530 тысяч человек. А скончались 24 600.Темы: Общество