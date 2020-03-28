Превращённый в морг Ледовый дворец в Мадриде не вместил всех жертв коронавируса

В Мадриде организуют ещё один большой морг для скончавшихся от коронавирусной инфекции. Ранее в морг был переоборудован Ледовый дворец испанской столицы. Но его площадей не хватило.
Новый морг также будет временным. Это исключительная мера, подчеркнули в столичном правительстве. Он разместится в здании El Dónut в Городе правосудия в Вальдебебас. Там будут организованы холодильные камеры, рассчитанные на 200 тел.
По последним данным, число погибших от коронавируса в Испании составило 4858, а всего заразились 64 059 человек. В стране действует режим повышенной готовности. Испанцам запрещено покидать свои дома без острой необходимости. За нарушение карантина предусмотрены большие штрафы.Темы: Общество Мадрид