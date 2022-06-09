Родившейся в лодке с нелегалами девочке дали гражданство Испании

Суд в Испании впервые признал подданство несовершеннолетнего мигранта, который родился в 2018 году по пути в пиренейское королевство. Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-релизе на сайте Высшего суда Страны Басков.

По его информации, "провинциальный суд Гипускоа впервые признал испанское подданство девочки", которая родилась в Марокко во время, когда ее мать - гражданка Камеруна - пыталась попасть в пиренейское королевство. Из североафриканской страны женщина с дочкой добрались на лодке до Испании.

"Соглашаться с тем, чтобы девочка оставалась <...> без гражданства в ситуации неравенства по отношению к другим несовершеннолетним, предполагает существенное ущемление ее основных и фундаментальных прав, в том числе права на образование", - заключили в суде.

Источник: ТАСС