Испания сделала ещё шаг к упразднению проституции

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании поддержал во вторник дальнейшее рассмотрение инициативы, направленной на упразднение проституции в стране. Об этом говорится в пресс-релизе парламента.

По его информации, "пленарное заседание Конгресса депутатов утвердило сегодня начало рассмотрения предложения <...> о внесении изменений в Уголовный кодекс, чтобы запретить сутенерство во всех его проявлениях". Инициативу, которую ранее представила Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) председателя правительства Педро Санчеса, поддержали 232 парламентария, 38 проголосовали против, еще 69 воздержались.

Предложение ИСРП предусматривает, среди прочего, борьбу с сутенерством, а также санкции в отношении владельцев борделей и мужчин, которые пользуются услугами такого рода.

Хотя сама по себе проституция в Испании не является незаконной, некоторые связанные с ней виды деятельности запрещены. По данным местных властей, в пиренейском королевстве насчитывается около 45 тыс. женщин, подвергающихся сексуальной эксплуатации.

Источник: ТАСС