Ресторан в Марбелье признан самым красивым в мире

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Ресторан в испанской Марбелье получил главную премию Restaurant & Bar Design Awards, присуждаемую за дизайнерские решения в заведениях общепита.
Ресторан Leña признан самым красивым в мире. За дизайн заведения отвечала студия Astet. А самым красивым баром в мире стал More 7 Bar в Китае.
Leña — это стейк-хаус, который открыл прославленный шеф-повар Дани Гарсия. Жюри конкурса особенно оценило необычную «иллюминацию и геометрию», которые использовались дизайнерами, а также такие детали, как ручная старинная мясорубка, вкрапления золотых элементов, стеклянные стены и т.д.