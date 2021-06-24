Решение отказаться от масок на улице разделило испанское общество

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Решение испанского правительства отменить обязательное ношение масок на открытом воздухе разделило общественное мнение почти пополам.
Проведённый компанией DYM опрос показал, что 46% его поддерживают, а 42,5% — против. Последние уверены, что заболеваемость коронавирусом ещё недостаточно снизилась, чтобы отменять ограничения. Остальные 11 с небольшим процентов не определились с ответом.
Как ранее сообщала noticia.ru, правительство Испании решило отменить с 26 июня обязательное ношение масок на улице.