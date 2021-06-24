У испанцев осталось шесть дней, чтобы обменять песеты на евро

Последние новости Испании на русском языке
Осталось шесть дней, чтобы обменять на евро вышедшие из оборота ещё в 2002 году испанские песеты. 30 июня — последний день. А между тем, у испанцев на руках остаются песеты на общую сумму в полтора миллиарда евро…
Как собщает телеграм-канал "Испания", на некоторых можно озолотиться:
1 песета 1946 года стоит 3000 евро;
50 сентимо с 1947 по 1951 год — 550 евро;
5 песет 1947-1951 года — 5000 евро;
5 песет 1949 года — 15000 евро.
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