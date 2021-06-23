Испанцев начали пускать на дискотеки, но попросили не танцевать

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Почти по всей Испании начинают открываться клубы и дискотеки. Но танцевать там весьма проблематично: танцевальные площадки закрыты ограждениями или лентами.
Конкретного запрета на танцы нет, но владельцев заведений обязуют делать так, чтобы посетители не собирались в группы и соблюдали все меры предосторожности. Желающих танцевать по одному и в маске немного.
Правила могут отличаться в зависимости от региона. Например, в Каталонии танцевать можно, но пить коктейли на танцплощадке нельзя. А в Кастилии-и-Леоне клубы должны закрываться до 3 утра.
Представители индустрии считают все эти меры абсурдными. Ограничения, принимаемые в связи с пандемией коронавируса, только в Мадриде обрушили обороты развлекательных заведений на 84%.