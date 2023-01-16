Равноправие для всех: жительница Майорки подняла руку на мужа и попала под суд

На Майорке женщине грозит серьёзный тюремный срок за систематическое рукоприкладство. Жертвой абьюза был её супруг.

Как сообщает El Periódico de España, глава семьи теперь требует для жены 5 лет тюрьмы и компенсацию морального вреда. По его словам, он сильно натерпелся за 10 лет совместной жизни, которая плохо отразилась на его психике.

Мужчина утверждает, что женщина его регулярно била, царапала, обливала водой и бросала в него разные предметы. Часто — на глазах их несовершеннолетних детей. Однажды он не выдержал, собрал медицинские справки и подал на неё в суд.

По информации издания, женщине реально грозит 4 года тюрьмы и 6000 евро штрафа.