Работу в супермаркете признали одной из самых опасных

Должность работника супермаркета во время пандемии стала одной из самых опасных. К такому выводу пришли исследователи из Гарварда и опубликовали результаты своей работы в журнале Occupational & Environmental Medicine. Они выяснили, что каждый пятый сотрудник супермаркета заболевает коронавирусом.
У большинства из тех, у кого оказался положительный тест на COVID-19, во время взятия биоматериала не было никаких симптомов. Но в тот момент они уже были заразны. И это больше всего обеспокоило медиков.
«Заболеваемость среди работников супермаркетов оказалась гораздо выше, чем в других социальных слоях», — прокомментировали исследователи. По их мнению, существенно снизить её помогут маски и барьеры вроде пластиковых перегородок.Темы: Общество