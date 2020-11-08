В Валенсии за жестокое обращение с пенсионеркой задержана её внучка

В Валенсии арестована пара, которую обвиняют в жестоком обращении с пожилым человеком. 18-летняя испанка и её 22-летний жених на протяжении двух лет удерживали взаперти бабушку девушки.
По данным правоохранительных органов, пара с 2018 года жила в доме пожилой женщины в Валенсии. Молодые люди закрыли 72-летнюю женщину в комнате, повесили на дверь замок и заблокировали окно, чтобы она не могла выбраться. Там пенсионерка проводила почти весь день. Иногда её выпускали в гостиную, но при этом не разрешали пользоваться ванной комнатой. Кроме того, внучка и её парень периодически били женщину, сообщили следователи из Отделения по делам семьи и женщин (FOEN).
Иногда пара уезжала на выходные, оставляя пенсионерку взаперти. Однажды ей удалось сбежать, воспользовавшись забывчивостью внучки, которая забыла закрыть дверь. Бабушка сразу отправилась в ближайшую аптеку и рассказала обо всём провизору, который тут же вызвал полицию.Темы: Общество Валенсия