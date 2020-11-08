В Мадриде полицейские вышли на акцию протеста против вакцинирования от ковида.

«Прививайтесь сами», - обратились они к политикам. Акцию организовала новая ассоциация Policías por la Libertad, члены которой вообще ставят под сомнение сам факт пандемии и считают, что их используют, чтобы нагонять страх на людей.
Всего на улицы испанской столицы вышли несколько сотен протестующих. Скандируя «Свобода! Свобода!» Они дошли до площади Кановас-дель-Кастильо, но приближаться к Конгрессу депутатов им не дали. Тогда они зачитали свои требования возле фонтана Нептуна. «Готовы ли мы быть подопытными кроликами для фармацевтических компаний? Наш ответ — нет», - чётко заявили они.
Испанские СМИ сообщают, что к акции также примкнули пожарные, среди которых тоже нашлись ковид-диссиденты.Темы: Общество Мадрид