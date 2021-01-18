Названы лучшие маски в супермаркетах Испании

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В Организации защиты потребителей и пользователей (OCU) озаботились качеством защитных масок, ношение которых в Испании является обязательным. Эксперты решили выяснить, в каких супермаркетах продаются лучшие маски, как они называются и сколько стоят.
При составлении рейтинга принимали во внимание эффективность фильтрации, воздухопроницаемость, цену и другие параметры. В финал вышли магазины крупных сетей Dia, Mercadona и Lidl.
В магазинах Lidl представителям OCU понравилась маска китайского бренда Jiangsu Excellense. Прежде всего, из-за резиновых вставок, надёжно фиксирующих её на лице. Эти хирургические маски имеют фильтрующую способность 99% и сертифицированы по стандарту EN 14683. Однако их воздухопроницаемость ниже, чем у гигиенических. Цена — 5,99 евро за упаковку из 10 единиц.
Также в число лучших вошла маска марки Deliplus из супермаркета Mercadona, сертифицированная по стандарту UNE 0064. Это трехслойная гигиеническая маска с пропускной способностью 99%. У неё хорошая воздухопроницаемость, но качество резиновых вставок ниже, чем у предыдущей. Пачка из 10 штук стоит 6 евро.
Замыкает топ-3 маска под названием Mask4U из магазина Dia. Она сертифицирована по стандарту EN 14683. Её фильтрующая способность несколько ниже, чем у двух предыдущих (98%), но воздухопроницаемость также хорошая.