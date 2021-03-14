Исследование показало, кого испанцы любят больше: собак или кошек

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Любителей домашних животных можно условно поделить на тех, кто заводит кошек, и тех, кто заводит собак. Компания Budget Direct провела масштабное исследование и создала карту, на которой для каждой страны указано процентное соотношение тех и других.
Подход к составлению карты нельзя назвать научным. Авторы анализировали посты в Instagram по геолокации фотографий и использованию таких тегов, как #ilovecats, #catloversclub, #catlovers, #ilovedogs, #dogloversclub и #doglovers. В целом победили кошки. В 91 странах кошатников больше. В 76 доминируют собаки. В трёх странах предпочтения жителей распределились поровну. В их числе чуть не оказалась Испания, где у 52% — собаки, а у 48% — кошки.
На континентальном уровне собак больше любят в Америке и Африке, а кошек — в Европе и Азии.
В Европе собачьими странами являются Андорра (85,8%), Сербия (77,4%), Монако (77,2%), Словения (69,3%), Албания (62%), Великобритания (61,2%), Словакия (60,9%), Черногория (60,1%) и Ирландия (59,6%). Кошьими — Исландия (91,4%), Турция (84,2%), Эстония (79,9%), Румыния (74,2%), Финляндия (72,7%), Италия (72,5%), Польша (72,2%) и Австрия (70,4%).