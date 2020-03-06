Прилетающих в Москву из Испании ждёт карантин

Всех, кто прибывает сейчас из Испании в Москву, ждёт двухнедельный карантин. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина от 5 марта «О введении режима повышенной готовности». На протяжении 14 дней необходимо сидеть дома, не ходить на работу и учёбу.
В указе говорится: «Обязать граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по перечню, утверждённому Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, помимо мер, предусмотренных пунктом 2 настоящего указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест)».
По последним данным, коронавирус в Испании унёс жизни четырёх человек. Все четверо — пожилые люди. Число заболевших составляет около 280.Темы: Общество