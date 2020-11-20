Премьер Испании высказался о вакцинах и тестах на коронавирус

Председатель правительства Испании Педро Санчес призвал Евросоюз к координации при ослаблении действующих ограничений, введенных из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабмина королевства по итогам саммита ЕС, который прошел в формате видеоконференции.
Как передает ТАСС, глава правительства заявил о важности "координации при смягчении текущих ограничений на европейском уровне, чтобы избежать третьей волны пандемии, особенно в преддверии Рождества", отметили в кабмине. "Что касается экспресс-тестов или антигенных тестов, председатель правительства подчеркнул необходимость создания механизма их взаимного признания, чтобы их использование могло быть повсеместным, - отметили в пресс-службе. - Однако, что касается международных поездок, для правительства Испании наиболее надежным вариантом остается ПЦР-тест, пока не будет получено такое признание антигенных тестов на европейском уровне".
"Что касается вакцин, председатель Санчес объяснил, что Испания уже изложила свою национальную стратегию вакцинации в ожидании завершения переговоров Европейской комиссии с компаниями-поставщиками, - отметили в кабмине. - Он также поддерживает их планы по установлению критериев справедливого распределения [вакцин] в зависимости от населения каждого государства-члена [ЕС], списка приоритетных групп, а также других материально-технических потребностей".
Как ранее сообщала noticia.ru, власти испанской Галисии предлагают штрафовать тех, кто не захочет прививаться от коронавируса, когда вакцина станет доступной. С такой инициативой выступил в четверг глава регионального правительства Альберто Нуньес Фейхоо. Штрафы могут составить до 3 000 евро.Темы: Общество Педро Санчес