Минздрав Испании: вторая волна коронавируса отступает

Министерство здравоохранения Испании сообщило в четверг о сокращении числа заболевших и умерших от коронавируса. За последние сутки выявлено 16 233 новых заражения. Скончались 252 человека. Это меньше, чем в предыдущие дни, и позволяет говорить об ослаблении второй волны.
Тем не менее многие автономные сообщества не спешат открывать свои границы. Так, Валенсия и Мурсия продлили карантин до 9 декабря. Кастилия-и-Леон — до 3 декабря. Кастилия-ла-Манча — до конца ноября. Кантария — до 3 декабря. Завтра, как ожидается, о закрытии границ объявит Мадрид.
С начала пандемии от коронавируса в Испании умер 42 291 человек, заболели 1 541 574.Темы: Общество