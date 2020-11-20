Каждые 17 секунд в Европе кто-то умирает от коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ганс Клюге заявил, что каждые 17 секунд в регионе умирает один человек от COVID-19.
По словам Клюге, только за прошлую неделю в Европе от коронавируса скончались 29 тысяч человек. Кроме того, по данным ВОЗ, в последние две недели смертность выросла на 18%, и сейчас на Европу приходится 26% всех смертей от COVID-19 в мире.
В более 80% европейских стран заболеваемость превышает 100 случаев на 100 тысяч человек. А в каждой третьей стране она больше 700 заражённых на 100 тысяч. Это может привести к коллапсу медицинской системы, предупредил Клюге. «Например, во Франции в течение 10 дней отделения интенсивной терапии были заполнены на 95%. А в Швейцарии они уже заполнены полностью», - добавил он.Темы: Общество