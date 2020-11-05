Премьер Испании: вакцина от ковида будет готова к маю

Председатель правительства Испании Педро Санчес считает, что эффективная вакцина от коронавируса будет готова к маю, как раз к окончанию действия режима повышенной готовности, введённого в стране сразу на полгода. «Это поможет нам быстро вернуться к нормальной жизни», — надеется премьер.
Ранее власти Испании отложили на две-три недели решение вопроса о введении домашнего карантина. Министр здравоохранения Сальвадор Илья объяснил, что это время необходимо, чтобы объективно оценить результативность уже принятых мер. Прежде всего, речь идёт о ночном комендантском часе, который действует на территории всей Испании, кроме Канарских островов. «Если меры принимаются в воскресенье, во вторник ещё не будет результатов», - объяснил министр.Темы: Общество