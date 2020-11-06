Вторая волна коронавируса: в Испании установлен антирекорд, но появилась надежда

Министерство здравоохранения Испании в минувший четверг отчиталось о ситуации с жертвами коронавируса. Установлен новый антирекорд по числу погибших от второй волны COVID-19. За сутки умерли 368 человек — максимальный показатель с 21 апреля.
Кроме того, в четверг диагноз подтвердился у 21 908 человек. Этот показатель пошёл на снижение, чего не наблюдалось с 8 октября. Сейчас заболеваемость составляет 527,3 случая на 100 тыс. человек.
«На сегодняшний день чётко складывается ощущение, что тот рост, который мы наблюдали в последние дни, замедлился», - прокомментировал статистику представитель Минздрава Фернандо Симон. Впрочем, он подчеркнул, что говорить о тенденции пока преждевременно.Темы: Общество