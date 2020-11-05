Потомки Франко готовы временно расстаться с поместьем диктатора

Семья Франко согласилась «временно» передать поместье Pazo de Meirás государству. Ровно до тех пор, пока не будет рассмотрена поданная родственниками диктатора апелляция на решение суда Ла-Коруньи. Напомним, суд обязал потомков Франко вернуть государству поместье, отметив, что домом мог пользоваться только сам диктатор, который умер в 1975 году. У его наследников прав на замок нет, посчитал суд.
Поместье Pazo de Meirás было построено в романском стиле в конце XIX века на руинах старого здания, разрушенного во время войны за независимость Испании 1808–1814 годов. Здание состоит из трех башен с крепостными зубцами на крыше. Площадь участка — 6,6 га, площадь дома — 2,1 тыс. кв. м.Темы: Общество